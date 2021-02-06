تعاون بين «التغير المناخي» و«أراد» لتعزيز الاستدامة البيئية

المصدر: الشارقة - وام

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس مذكرة تفاهم مع شركة «أراد» للتطوير العقاري بشأن التعاون في تعزيز الاستدامة البيئية في المجتمعات بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة الوطني الرابع والعشرين.

وتستهدف المذكرة تعزيز التعاون بين الوزارة والشركة في مجال تحقيق الاستدامة البيئية وتشجيع تطبيق مفهوم الاستدامة في مختلف الأنشطة والمجالات لدى المجتمعات العمرانية المختلفة.

وقع المذكرة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أراد ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي«تأكيداً على التزامنا بالحفاظ على مواردنا الطبيعية ونحن نحتفل بيوم البيئة الوطني فإننا فخورون بتعزيز شراكتنا مع وزارة التغير المناخي والبيئة إذ يتماشى هذا مع أهدافنا في أراد لتصدر قائمة المطورين العقاريين من حيث تشييد مجتمعات متكاملة ومستدامة في الوقت ذاته».

وأضاف: «تمثلت أولى نتائج هذا التعاون المثمر في إطلاق مبادرة»منبت«وسنواصل جهودنا المشتركة لتدشين المزيد من النشاطات المماثلة من أجل زيادة الوعي البيئي داخل مجتمعاتنا وعلى مستوى الدولة ككل إضافة إلى المساهمة بدورنا في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات».

من جانبه قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي إن تحقيق الاستدامة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة بما يواكب مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ويعزز المساهمة في تحقيق هدف مئوية الإمارات 2071 بأن تكون الإمارات الدولة الأفضل عالمياً لذا تعمل الوزارة على جوانب عدة لتحقيق هذه الأولوية الإستراتيجية ومن أهمها تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وعلى رأسه المؤسسات العاملة في مجال التطوير العقاري لضمان تصميم المجتمعات الجديدة بما يتوافق مع معايير ومتطلبات تحقيق الاستدامة.

وأضاف معاليه «أن التعاون مع شركة» أراد «بشأن الاستدامة سيشمل مجالات عدة، تركز جميعها على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تحقيق الاستدامة بشكل عام وأمن واستدامة الغذاء بشكل خاص والترويج لزيادة الاستثمار في نظم الزراعة المستدامة والزراعة المجتمعية وتوظيف الحلول الابتكارية القائمة على التكنولوجيا في تربية الثروة الحيوانية والمزارع السمكية وإطلاق فعاليات تساهم في تحقيق الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030 ورفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية واستدامة تنوعها البيولوجي وتعزيز تبني السلوكيات المستدامة في الإنتاج والاستهلاك.

تعاون

وأشار إلى أن هذا النوع من التعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص يعزز من تحقيق شعار يوم البيئة الوطني الرابع والعشرين»التعافي الأخضر«عبر تبني معايير الاستدامة في جميع المجالات والقطاعات بما يعزز توجهات الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري.

وسيتعاون الطرفان للعمل على المبادرات المتعلقة بتحقيق الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030 وتنفيذ مشاريع للشباب والمجتمع في مجال المحافظة على البيئة وضمان استدامتها وتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته والترويج للزراعة المجتمعية والمنتج المحلي.

بالإضافة إلى دعم المزارعين والصيادين وتطوير برامج لرفع الوعي البيئي في مجال الاستدامة لدى أفراد المجتمع وتنفيذ برامج تسهم في تعزيز دور الشباب والمجتمع في القضايا المتعلقة بالاستدامة وذلك من خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة ودعم الأفراد والشركات الناشئة في مختلف المجالات المتعلقة بالاستدامة وتعزيز مفاهيم الاستدامة في تطوير المجتمعات المتكاملة.

وفي إطار التعاون أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركة»أراد«مبادرة سوق المزارعين الجديد»منبت«في إمارة الشارقة في»الجادة«إحدى أبرز الوجهات العصرية الجديدة بالإمارة والتي توفر مساحات وأماكن عرض مخصصة للمنتجات الزراعية المحلية» 30 كشكاً «للمزارعين المحليين ورواد الأعمال والموردين.

وتستهدف مبادرة» منبت ) إتاحة المجال لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المحلية لتعزيز عمليات البيع والشراء بشكل مباشر للجمهور كل يوم جمعة من الثالثة وحتى الثامنة مساء في الهواء الطلق مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

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