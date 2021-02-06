1000 موظف من «دو» يتلقون التطعيم ضد «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

بلغ عدد موظفي «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، الذين تلقوا لقاح «كوفيد 19» أكثر من 1000 موظف حتى الآن، ما يؤكد التزام الشركة ومساعيها لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع المحلي.

وتدعم الشركة، حملة التطعيم الوطنية التي تشهدها حالياً دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة. ويمثل برنامج التطعيم الوطني أحدث مرحلة من الجهود الوطنية التي تبذلها حكومة دولة الإمارات للتصدي للتفشي المستمر للوباء، حيث توفر دو لموظفيها فرصة المساهمة في دعم حملة التطعيم الوطنية في الدولة وذلك في إطار التزامها المستمر بضمان صحة وسلامة ورفاهية موظفيها.

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