طقس الغد المتوقع في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحيانا على البحر والجزر ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، فيما تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س .

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 20:59 والثاني عند 08:27 والجزر الأول عند الساعة 14:55 والثاني عند الساعة 01:08.

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:17 والثاني عند الساعة 04:35 والجزر الأول عند الساعة 11:07 والثاني عند الساعة 23:21 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 14 75 20

دبــي 29 16 80 25

الشارقة 29 13 75 30

عجمان 28 16 80 30

أم القيوين 29 11 85 25

رأس الخيمة 26 12 85 25

الفجيرة 24 17 75 50

العين 28 15 65 25

ليوا 29 13 75 35

الرويس 28 14 80 35

السلع 27 13 80 35

دلما 23 18 85 60

طنب الكبرى 25 19 85 45

طنب الصغرى 25 19 85 45

أبو موسى 25 19 85 45

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