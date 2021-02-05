شرطة أبوظبي تزور مرضى السرطان تزامناً مع اليوم العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد من مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي مركز علاج الأورام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام، تحت شعار «هذا أنا وهذا ما استطيع فعله».

وأوضح الرائد الدكتور محمد آل بشر من قسم العلاقات العامة بالمديرية أن الزيارة تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بالتخفيف عن المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات ويقاومون المرض بشجاعة في البيئة الطبية التي يستشفون فيها.

والتقت الإداري عائشة المنصوري من المديرية بالمرضى، مؤكدة حرص شرطة أبوظبي على مد جسور التواصل والترابط الاجتماعي مع أفراد المجتمع تجسيداً لقيم وعادات الإمارات الأصيلة.

ويهدف اليوم العالمي للسرطان إلى تحفيز الأفراد والحكومات والمجتمعات الصحية لزيادة الوعي العام بأهمية الفحص والتشخيص والكشف المبكر عن السرطان وتيسير الحصول على هذه الخدمات.

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