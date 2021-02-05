النيابة العامة للدولة تحذر من رفقاء السوء

المصدر: وام

نشرت النيابة العامة للدولة اليوم عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي مادة فيلمية توعوية تحكي عن مخاطر مخالطة رفقاء السوء، والعواقب القانونية لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي تتراوح وتختلف عقوباتها باختلاف القصد من حيازتها حسب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته.

يأتي نشر هذه الأفلام التوعوية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

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