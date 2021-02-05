واشنطن: نتطلع للعمل مع الإمارات من أجل شرق أوسط أكثر استقراراً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وأمريكا، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد وأنتوني بلينكن عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتطور المستمر في مستويات التعاون في المجالات كافة.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد إن الإمارات بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة تتطلع إلى توطيد الشراكة مع الولايات المتحدة والعمل معاً من أجل مواجهة التحديات الحالية وصون السلم والأمن الدوليين. وكانت الولايات المتحدة أكدت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، تطلعها للعمل مع الإمارات من أجل شرق أوسط أكثر سلاماً وازدهاراً، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

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