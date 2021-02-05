عرض لأوركسترا جامعة الإمارات احتفالاً بيوم الأخوة الإنسانية

المصدر: العين - البيان

قدم فريق أوركسترا جامعة الإمارات العربية المتحدة عرض أداء موسيقي واسعاً من المعزوفات المعاصرة والكلاسيكية بمناسبة «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية» وتعبيراً عن أهمية إطلاع العالم حول قيم التسامح ونموذج التعايش الإماراتي الاستثنائي، بهدف تعزيز التقارب الثقافي والتعبير عن السلام والقيم الإنسانية المشتركة، وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات وعدد من قيادات الجامعة.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة أن دولة الإمارات تضع قيمة التسامح نهجاً أصيلاً وإرثاً يجب الحفاظ عليه، وتمثيله بما يعكس المواطنة الإماراتية الإيجابية، وقال: «نحن نعمل جميعاً على كافة الأصعدة، ومن مختلف المراكز على ترسيخ ثقافة السلام والعيش المشترك، والحوار المبني على التعايش والتآخي، مواصلين نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وأشار معاليه إلى أنه في مهرجان الأخوة الإنسانية نؤكد مصداقية وأهمية الحفاظ على هذه الجسور، إنسانياً وثقافياً، والتصدي للتطرف بكافة أشكاله، لتحقيق التعاليم الصحيحة للأديان التي تنبذ العنف والتطرف وكره الآخر، وترسي مفهوم الحرية والعدالة والحوار، وكفل حقوق المرأة والضعيف والطفل، والعطاء للآخر، واحترام الاختلاف.

وتم تأسيس أوركسترا جامعة الإمارات في العام 2019 وشاركت في الاحتفالات الرسمية بالجامعة وتتضمن عدد 44 مشاركاً يعزفون أكثر من 7 آلات موسيقية تتنوع ما بين الآلات الوترية، والإيقاعية وآلات النفخ.

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