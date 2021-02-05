فارس المزروعي: جهود إماراتية لنشر التسامح

المصدر: أبوظبي- وام

أكد اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أهمية اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، الذي يسهم في تعزيز قيم التآخي والحوار والتعايش والتسامح المشترك بين الشعوب، وتقبل الآخر، والتي أرسى قواعدها القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي حرص على أن تكون الإمارات رمزاً حضارياً وعالمياً، يجمع مختلف الثقافات والجنسيات والأديان.

وقال إن هذا اليوم، يتوج جهود دولة الإمارات في مجال الأخوة الإنسانية، وتعزيز التفاعل والتواصل الثقافي، للمساهمة في إيصال الرسالة الحضارية والإنسانية، إلى مختلف شعوب العالم.

وأكد معاليه أن أبناء الإمارات، يواصلون مسيرتهم خلف قيادتهم الرشيدة، في نشر قيم الخير والمحبة والسلام والتعاون، ومد جسور التفاهم والتواصل بين الحضارات والثقافات والأديان، وإظهار الحب تجاه جميع البشر، من أجل السلام العالمي والعيش المشترك.

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