إيرينا بوكوفا: اليوم العالمي للأخوة الإنسانية يتعزز التضامن والمساواة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكدت إيرينا بوكوفا، المدير العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، عضو اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أن اليوم العالمي للأخوة الإنسانية يُذكّرنا بمسؤوليتنا، بشأن ضرورة تعزيز مفاهيم التضامن والمساواة وتقبُّل الآخر والتنوع والسلام واحترام كرامة الإنسان.

وقالت بوكوفا، في رسالتها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، إن القرار التاريخي باعتماد الأمم المتحدة الـ4 من فبراير يوماً عالمياً للأخوة الإنسانية احتفاء بالوثيقة التاريخية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، سوف يساعدنا في زيادة تشجيع وتعزيز الرؤية الإنسانية، التي مفادها أننا ننتمي إلى إنسانية واحدة على الرغم من تنوّعنا».

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