30 فريقاً يجوبون أبوظبي لتطعيم الآلاف ضد «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - وام

يجوب 30 فريقاً إمارة أبوظبي يومياً لتوفير التطعيم لآلاف المواطنين والمقيمين ضد فيروس «كوفيد 19»، كما يوجد في العاصمة اليوم أكثر من 106 مراكز تطعيم ثابتة.

وإلى ذلك زار الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي أمس مركز التطعيم الخاص بلقاحات «كوفيد 19» في مستشفى ميديكلينيك - شارع المطار. وكان في استقباله ومرافقيه ديفيد هادلي الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط وجو هازل مدير مستشفى ميديكلينيك شارع المطار وشريف شاهين مدير مستشفى ميديكلينيك النور وأعضاء إدارة المستشفى.

واطلع آل حامد خلال الزيارة على سير العمل في مركز التطعيم الذي أقيم في التوسعة الجديدة للمستشفى وأشاد بالتنظيم المتميز للمركز والجهود المبذولة لضمان تقديم خدمات وفقاً لأعلى معايير الجودة ورضا الجمهور. ويساهم هذا المركز في حملة التطعيم الوطني ضد فيروس «كوفيد 19» والتي تعد أهم المبادرات للقضاء على الفيروس.

ونوه رئيس دائرة الصحة بتكامل الأدوار بين القطاعين الصحي الحكومي والخاص الذي يعد أحد عوامل النجاح في مسيرة أبوظبي المتميزة في مواجهة جائحة «كوفيد 19».

وبدورها أوضحت الدكتورة فريدة الحوسني مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة خلال الزيارة أن إمارة أبوظبي تضم أكثر من 106 مراكز تطعيم ثابتة وأكثر من 30 فريق تطعيم جوالاً في إمارة أبوظبي لتوفير التطعيم لعشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين يومياً ضد فيروس «كوفيد 19» ويسهم هذا العدد من المراكز والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والمجتمع في تسريع الخروج من هذه الجائحة والعودة إلى حياة أكثر إشراقاً.

ومن جانبه قال ديفيد هادلي: «تميزت أبوظبي بإدارتها الفاعلة لجائحة «كوفيد 19» ما جعلها نموذجاً فريداً يحتذى لبقية العالم، وتسعى ميديكلينيك باستمرار إلى دعم الجهود المبذولة بكل الطرق الممكنة لمكافحة الجائحة ومن خلال إنشاء مراكز تطعيم مخصصة مثل المركز الموجود هنا في ميديكلينيك شارع المطار نشعر بأننا نساهم في مبادرة تمكنناً جميعاً من إنهاء هذه الأزمة».

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