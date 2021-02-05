«الإمارات الإسلامي» يطلق برنامج التطعيم ضد «كورونا» لموظفيه

المصدر: دبي- البيان

أطلق «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، برنامج تطعيم يتيح لموظفيه وأفراد أسرهم المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول بسهولة على لقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس «كوفيد 19»، حيث بدأوا بتلقي اللقاحات في مقره الرئيسي مؤخراً.

وتأتي جهود «الإمارات الإسلامي» انسجاماً مع أهداف الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتطعيم أكثر من 50% من السكان باللقاح المضاد لفيروس «كوفيد 19» خلال الربع الأول 2021 للمساهمة في احتواء الفيروس والحد من انتشاره، وتزامناً مع الخطوات المتواصلة، التي يتخذها المصرف حفاظاً على صحة وسلامة موظفيه، الذين يقدمون خدماتهم لجميع أفراد المجتمع.

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