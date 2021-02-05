حرة مطار الشارقة تطلق حملة لتطعيم 450 موظفاً من كوادرها

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي عن إطلاق حملة لتطعيم كوادرها بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وتستهدف 450 موظفاً وموظفة إلى جانب موظفي فرع الجمارك والعاملين في الشركات التي تتخذ من المنطقة مقراً لها، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة بمنطقة الشارقة الطبية.

وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن إطلاق الحملة يأتي تماشياً مع حملة التطعيم الوطنية باللقاح ضد «كوفيد 19» تحت شعار «يداً بيد نتعافى»، والتي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة التعافي من فيروس كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها من خلال توفير اللقاح مجاناً عبر المراكز الصحية المعتمدة للمواطنين والمقيمين.

حرص

ولفت إلى حرص الهيئة على توفير السلامة لموظفيها وكافة العاملين تحت مظلتها وحمايتهم من المخاطر الصحية التي قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم، مثمناً جهود القيادة الرشيدة وحرصها على توفير الجرعات المجانية للقاح للجميع، بما يؤكد نهج الدولة في الاهتمام بصحة كل فرد من أفراد المجتمع، متوجهاً بالشكر لوزارة الصحة ووقاية المجتمع ولأبطال خط الدفاع الأول من الأطباء والكوادر التمريضية على جهودهم الرائدة، وداعياً الجميع إلى المبادرة بتلقي اللقاح لأنه أحد الإجراءات التي يجب اتباعها للحد من انتشار الجائحة وتسريع خطوات الدولة في التعافي.

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