إنذارات لمخالفي إجراءات الوقائية من «كورونا» بمزارع وعزب أم القيوين

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

كثف فريق التدقيق والمتابعة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين، من حملاته التفتيشية على تجمعات المزارع والعزب، ووجه عدداً من الإنذارات.

كما تم التأكيد على المعنيين في قاعات الأفراح، بالالتزام بالتعليمات بدقة، وعدم التهاون بها، وخلال اجتماعه الدوري الأخير، وجّه اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين، بتكثيف حملات التفتيش من قبل الفريق المعني بذلك، حيث ترأس الاجتماع، العميد الدكتور سالم أحمد المزروعي نائب القائد العام، نائب رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة.

استعراض

واستعرض الاجتماع، خطة التفتيش المكثفة المقرر تنفيذها في الأيام القادمة لمختلف مناطق الإمارة، وتم تحديد المواقع التي تكثر فيها التجمعات، بهدف تكثيف عملية التوعية، وتطبيق قانون المخالفات، للحد من ازدياد عدد الإصابات في الإمارة، وتم فعلياً توجيه إنذارات لعدد من التجمعات في المزارع والعزب.

والتأكيد على المعنيين في قاعات الأفراح، بالالتزام بالتعليمات بدقة، وعدم التهاون بها، وكذلك الأمر في ما يتعلق بالتجمعات في المنازل خلال الأعراس أو العزاء. كما تم الاتفاق على آلية رفع التقارير اليومية، التي سيتم اتباعها، لضمان المتابعة الدقيقة، التي تهدف، بإذن الله، إلى السيطرة على هذه الجائحة، وتقديم الدعم لمختلف قطاعات الدولة المعنية.

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