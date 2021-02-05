شرطة أم القيوين تطلق خدمة «مرر الذكية»

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أطلق قسم المطلوبين بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين «خدمة مرّر الذكية»، والتي تهدف إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة من خلال الاتصال والتواصل مع أصحاب البلاغات لتزويدهم بالبيانات المطلوبة لسرعة استرجاع حقوقهم وذلك عبر تطبيق «واتساب» على الرقم 0509000726.

وأكد العقيد سعيد عبيد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة، أن هذه الخدمة جاءت بناءً على تطلعات القيادة الرشيدة في إطلاق مبادرات تسهم في تقديم أفضل الخدمات للجمهور تزامناً مع الوضع الراهن لجائحة كورونا.

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