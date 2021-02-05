المصدر: أبوظبي - البيان

قال الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير: «نشارك كافة شرائح مجتمعنا الإماراتي، الاحتفال بيوم البيئة الوطني، الذي يعد مناسبة بيئية وطنية هامة، تأتي هذا العام، بالتزامن مع عام رؤية الإمارات 2021، التي جلبت لنا على مدار عشر سنوات مضت، المزيد من الازدهار والتقدم في شتى المجالات.

وعلى كافة الأصعدة، بفضل الله تعالى، ثم بدعمٍ منقطع النظير من قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة، التي وضعتنا على الطريق الصحيح، لنواصل مسيرة التميز والإبداع، والعمل الدؤوب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف: إننا في (تدوير)، نرى أن مسؤولياتنا تتضاعف كل يوم، في ظل هذا النمو الكبير في كافة المجالات الحيوية وغيرها، إلى جانب التحديات المباغتة، كجائحة «كورونا» التي ضربت العالم بأسره، وغيرت أنماط حياتنا برمتها، ما يحتم علينا مواصلة جهودنا الرامية لحماية بيئتنا، عبر تحقيق إدارة متكاملة لقطاع النفايات، والمساهمة الفاعلة في تخفيف العبء الكبير على الاقتصاد الوطني، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

فضلاً عن متابعة تنفيذ مبادراتنا وحملاتنا التوعوية والتثقيفية، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع، حول التحديات البيئية، ليكون مجتمعاً مسانداً لنا في الحفاظ على ثروات الوطن ومكتسباته، وترجمة رؤية أبوظبي 2030، نحو تحقيق بيئة آمنة وصحية ومستدامة، إلى واقع ملموس بكل فاعلية ونجاح».

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