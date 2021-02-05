«كهرباء دبي» تنظم فعاليات توعوية افتراضية في يوم البيئة الوطني

المصدر: دبي- البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الفعاليات التوعوية الافتراضية، بمناسبة يوم البيئة الوطني الثالث والعشرين، الذي يقام هذا العام تحت شعار «التعافي الأخضر».

واشتملت الفعاليات على مسابقات توعوية، أطلقتها الهيئة عبر قنواتها الداخلية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع مستوى وعي الموظفين والمتعاملين حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية الثمينة.

وعقدت الهيئة أيضاً عدداً من المحاضرات التوعويّة الافتراضية لطلبة المدارس، عرضت خلالها سلسلة أفلام الرسوم المتحركة «مغامرات نور وحياة»، الشخصيتان الكرتونيتان للهيئة، اللتان تمثلان الكهرباء والمياه، بهدف تعريف الطلبة على دور ترشيد الاستهلاك واتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في إحداث تغيير إيجابي.

واعتمدت الهيئة خلال الفعاليات برنامج «كاهوت» التفاعلي، لتتيح للمشاركين طرح أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بيوم البيئة الوطني وترشيد الاستهلاك والمحافظة على البيئة.

دعم

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، دعم الهيئة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير 75% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

، وذلك من خلال إطلاق مشاريع رائدة على مستوى العالم، ومن أهمها مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل.

وأضاف معاليه: «تنظم الهيئة على مدار العام الكثير من المبادرات والفعاليات التوعوية، وقد حققت برامج ومبادرات الترشيد، التي أطلقتها الهيئة بين عامي 2009 و2020 وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.6 تيراوات ساعة من الكهرباء و8.5 مليارات جالون من المياه، بما يعادل توفير مليار و500 مليون درهم، وتقليل مليون و321 ألف طن من الانبعاثات الكربونية. وفي يوم البيئة الوطني، نجدد العهد بدعم الجهود الوطنية والعالمية الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وترسيخ الوعي حول قضايا البيئة والاستدامة».

وحثت الهيئة المتعاملين على الاستفادة من القنوات الرقمية والذكية لإنجاز معاملاتهم، بما يسهم في توفير الجهد والوقت وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعت الهيئة أيضاً سكان دبي إلى استخدام السيارات الكهربائية والهجينة للمساهمة في الوصول إلى اقتصاد أخضر ومستدام.

يذكر أن الهيئة حصدت العديد من الجوائز في مجال البيئة، من بينها جائزة الخمس نجوم في البيئة من مجلس السلامة البريطاني، وجائزة الشرف العالمية للبيئة للمرة التاسعة على التوالي من بين 7 مؤسسات فقط حول العالم وبتقديرات كاملة، الأمر الذي يضع الهيئة في صدارة المؤسسات المستدامة بامتثالها الكامل لجميع المتطلبات، والمواصفات البيئية المحلية والعالمية مع صفرية المخالفات البيئية في جميع مرافق الهيئة.

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