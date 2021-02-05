فارس المزروعي: «إكسبو 2020 دبي» يعزز مكانة الإمارات عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، أن استضافة دبي معرض إكسبو العالمي، يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية، خصوصاً وأن الدولة تملك خبرات وكوادر وبنية تحتية متميزة، تمكنها من إخراج هذا الحدث بشكل مشرف، يدعم مكانتها الحضارية والعالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المزروعي مع اللجنة التسويقية بوزارة الداخلية، لزيارات إكسبو على مستوى الوزارة، وذلك بحضور اللواء عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، رئيس اللجنة، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي.

ووجّه قائد عام شرطة أبوظبي، بضرورة عمل الإجراءات اللازمة، من دراسات وفرق عمل، لتقديم الدعم اللازم والحضور المشرف لهذا الحدث العالمي، لافتاً إلى المكانة المتميزة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في صناعة المعارض الدولية المتخصصة.

وبحثت اللجنة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، آخر استعداداتها وتجهيزاتها للمشاركة في فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي» العالمي، والذي يعد أول «إكسبو دولي» تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في الفترة من 1 أكتوبر 2021، وحتى 31 مارس 2022.

وتم استعراض الخطة التسويقية لشرطة أبوظبي، مع شركائها والمتعاملين معها، والمميزات الخاصة التي يحظى بها موظفو وزارة الداخلية.

وقدم المقدم أحمد حسن الحفيتي مدير إدارة المبادرات والمشاريع في شرطة دبي، عرضاً تفصيلياً عن معرض إكسبو العالمي، وبوابات الدخول، والفعاليات والأنشطة التي ستقام أثناء الحدث، لأكثر من 182 يوماً، وخطة وزارة الداخلية للقيام بمليون زيارة من موظفي الوزارة وذويهم، وقيادات الشرطة الأمنية على مستوى الدولة. واستعرض توزيع الزيارات وعددها، وفق حجم كل كادر بشري، لكل قيادة شرطية على مستوى الدولة، لافتاً إلى استمرار الزيارات على مستوى القيادات الشرطية في الدولة طيلة الحدث.

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