5 مراكز جديدة للدفاع المدني في الشارقة خلال 2021

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني في الشارقة، أن هناك 5 مراكز جديدة للدفاع المدني بالشارقة سيتم تفعيلها خلال العام الجاري، منها مشروع في طور الإعداد والعمل حالياً جار لاعتماد التصاميم في منطقة السيوح «4»، إضافة إلى 4 مراكز أخرى جاري العمل على تجهيزها للافتتاح، منها مركز كلباء الجديد والذي تم استلامه وسوف يتم تفعيله الشهر المقبل.

ومركز الذيد حيث سيتم تفعيله خلال العام الجاري، ومركز الإمارات الصناعي ويغطي منطقة الرحمانية مؤقتاً ويبعد عن المنطقة بما يزيد على 6 دقائق، حيث تم إنجاز 90% منه عن طريق مطوري المنطقة، إضافة إلى مركز مليحة والذي تم الانتهاء منه وفي انتظار التسليم النهائي، والذي تم بناؤه بتوجيهات حكومة الشارقة وبإشراف دائرة الأشغال.

تزويد

وأضاف النقبي خلال مداخلته عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة رداً على سؤال أحد المتداخلين والذي أشار خلاله إلى ضرورة وجود مراكز خدمة للدفاع المدني في الامتدادات الجديدة في مختلف أنحاء الإمارة، أن هناك آلية سوف يتم اتباعها لتفعيل كافة المراكز وسيتم تزويدها بالمعدات والآليات التي تعينها على أداء عملها، وسنكون متواجدين لتلبية واستجابة متطلبات الجمهور في تلك الامتدادات الجديدة، حتى بنسبة 40 % ممكن تشغيل المركز، لأن طبيعة العمل تركز على زمن الاستجابة لأقرب مركز، كما يتم تزويد تلك المراكز بعمليات إسناد حتى تقوم بدورها على أكمل وجه إلى حين اكتمالها تماماً.

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