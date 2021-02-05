البواردي يشارك في اجتماع وزراء دفاع منطقة المحيط الهندي

المصدر: أبوظبي - وام

شارك معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، صباح أمس، في اجتماع وزراء دفاع منطقة المحيط الهندي، والذي عقد برئاسة راجناث سينغ وزير الدفاع الهندي عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، وتحت عنوان «تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيط الهندي»، وذلك على هامش معرض Aero India 2021 بدورته الـ 13.

وأكد معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع أهمية المشاركة في هذا الاجتماع، الذي يعزز من العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، والتي تعود إلى سنوات من الصداقة والشراكة الاستراتيجية: «حرصت الدولة خلالها على ترسيخها وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين بمختلف القطاعات لا سيما في المجال الدفاعي والعسكري، وشدد على ضرورة التعاون لتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة وإرساء دعائم الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي».

ونوه معاليه بأهمية معرض الهند الدولي للطيران، الذي يعد من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في إطلاق آخر الابتكارات والمشاريع التكنولوجية المرتبطة بصناعة الطيران والصناعات الفضائية، من خلال عرض آخر إنجازات صناعة الطيران والدفاع في 14 دولة، والذي أثبت مكانته على خريطة المعارض الجوية العالمية، لما يشهده من حسن تنظيم وكونه قبلة كبريات الشركات المتخصصة في مجال الطيران.

وأضاف أن انعقاد المعرض خلال هذه الفترة من تفشي فيروس «كورونا» يعد تحدياً وإنجازاً مهماً في مواجهة الجائحة والتداعيات الاقتصادية العالمية، التي يمر بها العالم، اليوم، وأكد أهمية التعاون المشترك في التصدي لمرض «كورونا» وضرورة توحيد الجهود للقضاء عليه. حضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي عدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.

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