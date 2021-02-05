بحث تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات وروسيا

المصدر: موسكو - وام

التقى الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، نيكولاي باروزين نائب رئيس مكتب المجلس الفيدرالي الروسي، رئيس إدارة العلاقات الدولية، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال السفير الجابر: إن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً في كل المجالات، بفضل حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيزها وتطويرها، ورفعها إلى آفاق أوسع، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة لتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التعاون البرلماني مع الجانب الروسي، من خلال تبادل الزيارات واللقاءات وإقامة الروابط المتينة بين الأقسام البرلمانية المعنية، وتشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي، والمجلس الفيدرالي الروسي.

ومن جهته أكد باروزين أن روسيا تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الدول العربية، وعلى وجه الخصوص مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالتعاون البرلماني المتميز بين البلدين، وذلك بفضل اهتمام البلدين بتعزيز العلاقات البرلمانية وعلاقات الصداقة.

وأشار إلى أن روسيا تحبذ تشكيل مجموعة الاتصال البرلماني المستقل بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا، لتكون الدولة الخليجية الأولى، التي تقوم بتشكيل المجموعة المذكورة مع روسيا، حيث يعطي ذلك دفعة قوية لتطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، وناقشا آفاق العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، ومشاركة روسيا الاتحادية في «إكسبو 2020 دبي».

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