الطقس المتوقع غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا ومتوسطا أحياناً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:43 والمد الثاني عند 07:22 والجزر الأول عند الساعة 13:00 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 16:38 والمد الثاني عند الساعة 03:20 والجزر الاول عند الساعة 09:54 والجزر الثاني عند الساعة 21:34 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 17 95 45

دبــي 29 16 85 35

الشارقة 29 15 85 35

عجمان 27 16 85 40

أم القيوين 26 11 85 45

رأس الخيمة 25 14 85 45

الفجيرة 23 16 75 45

العين 29 13 85 25

ليوا 29 14 95 35

الرويس 28 12 95 50

السلع 27 13 95 45

دلما 24 16 90 60

طنب الكبرى 25 17 85 45

طنب الصغرى 25 17 85 45

أبو موسى 25 17 85 45

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