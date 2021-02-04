شرطة الشارقة تكرم موظفة لجهودها المخلصة خلال سنوات عملها

المصدر: الشارقة - البيان

كرم اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، في مكتبه بمبنى القيادة، النقيب نورة عبدالعزيز الهاجري بعد 13 سنة خدمة متميزة قدمتها في شرطة الشارقة، وذلك بحضور العقيد طارق المدفع مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة.

ويأتي التكريم تقديراً لجهودها المتميزة التي قدمتها في فترة عملها، وإسهامها الإيجابي البنّاء في تحقيق عدة إنجازات للقيادة في مجال الاستراتيجية.

وأثنى اللواء الشامسي على جهود المكرمة وكفاءتها في أداء المهام الموكلة في إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، وكانت مثالاً يحتذى في التفاني في العمل، متمنياً لها النجاح والتوفيق في مجالات عملية أخرى، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص بشكل متواصل على تكريم وتقدير منتسبيها، ممن وضعوا بصماتهم وإسهاماتهم لدفع مسيرة العمل الأمني إلى الأمام.



دعم



ومن جانبها توجهت النقيب الهاجري بالشكر الجزيل إلى القائد العام لشرطة الشارقة لدعمه اللامحدود لمنتسبي القيادة في سبيل الارتقاء بالكوادر الوطنية لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، معبرة عن سعادتها بهذا التكريم الذي تعتبره بمثابة فخر واعتزاز لها، متمنية كل التقدم والنجاح لشرطة الشارقة في تحقيق الأمن والأمان وصولاً لأعلى المستويات عالمياً.

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