إقبال العمال للتطعيم بالجرعة الثانية للقاح "كوفيد 19 " في عجمان

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

شرعت منطقة عجمان الطبية بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح "كوفيد19" للعامل بمقر الجمعية الهندية في منطقة الجرف الصناعية، وفق جدول معين لتطعيم جميع من أخذ الجرعة الأولى.

ويتم استقبال العمال يومياً من السبت إلى يوم الخميس من الساعة الثالثة إلى الساعة العاشرة مساءً، بهدف توفير التطعيمات لكافة العمال الذين أخذوا الجرعة الأولى قبل ثلاثة أسابيع.

وشهد المركز الذي خصص للعمالة إقبالاً كبيراً وسط إجراءات احترازية ووقائية وضعتها منطقة عجمان الطبية لحماية صحة وسلامة العمال.

وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية لـ «البيان»: "يأتي التوسع في عدد المراكز والأماكن التي تقوم بإعطاء لقاح "كوفيد 19 "ضمن أهداف وخطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير اللقاح للنسبة المحددة من قبل الدولة لأفراد المجتمع، بغرض الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، لتقليل أعداد الحالات والسيطرة على المرض، لافتا إلى اهتمام الدولة بتوفير الرعاية الصحية للعمالة وحمايتها خلال الجائحة.

وذكر أن إدارة الرعاية الصحية الأولية قامت بتدريب كافة الطواقم الطبية والتمريضية المختصة على كيفية إعطاء اللقاح ضمن إجراءات الوقاية والسلامة المتبعة في المراكز الصحية، موضحا أن هناك برنامجاً متكاملاً من قبل المراكز الصحية التي تقوم بإعطاء اللقاح لمتابعة الأشخاص الذين أخذوا اللقاح بهدف الوقوف على أوضاعهم الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة عالمياً.

حماية المجتمع

وأكد الشامسي بأن توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة منذ بداية جائحة فيروس كورونا بأهمية توفير الرعاية الصحية والعلاجية لجميع افراد المجتمع وتقديم العلاج مجاني والفحوصات للجميع ، لافتا بانه يجري حاليا استقبال اعداد كبيرة من العمال في مقر الجمعية الهندية بمنطقة الجرف لتطعيمهم بالجرعة الثانية وفق الجدول المعمول وحسب اوقات الجرعة التي اخذت قبل ثلاثة أسابيع، موكدا بان الجميع يعمل على قدم وساق بهدف تعزيز الصحة العامة وتوفير الحماية للجميع.

وأشار الشامسي إلى أن العمال من الفئات التي تجد اهتماماً ورعاية كبيرة في الدولة لمساهمتهم في دفع عجلة التنمية الشاملة، لافتاً بأن هنالك فرق طبية تقوم بإجراء الفحوصات المجانية للعمال في مساكنهم وذلك بهدف السيطرة على الوباء وحماية الجميع.

وأشار إلى أن منطقة عجمان الطبية وضعت خطة كاملة وشاملة لتسهيل حصول المواطنين والمقيمين على اللقاح وذلك بتوفيره في 6 مراكز صحية موزعة على مختلف مناطق عجمان وهي: مركز الحميدية الصحي، ومركز مشيرف الصحي، ومركز المنامة الصحي، ومركز مزيرع الصحي، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومقر جمعية التنمية الاجتماعية بمنطقة مشيرف.

الالتزام واجب

وطالب الشامسي جميع أفراد المجتمع بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي وأهمية لبس الكمامة والقفازات عند الخروج من المنزل وخلال التجمعات من أجل حماية صحة وسلامة الجميع، موكدا بأن الدولة وفرت كافة السبل لمواجهة الجائحة وعلى الجميع التعاون مع الجهات المعنية وتنفيذ التعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع الرامية سلامة المجتمع.

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