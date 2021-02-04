حاكم الشارقة يتفقد نماذج من مباني مساكن الطلبة في الجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة – البيان

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية صباح اليوم الخميس مشروع النماذج المقترحة لمباني الجناح الرابع من مساكن طلبة الجامعة القاسمية، ومخططات مرافق الأنشطة الرياضية التابعة لها.



وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أبنية المشروع يرافقه علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة وعدد من المهندسين القائمين على المشروع، وقد وجه سموه بضرورة خلق نوع من الخصوصية للطلبة في سكناتهم، من حيث التقسيمات الداخلية للغرف، والممرات، على أن تتسع الغرفة الواحدة لطالبين فقط، وذلك اتباعا لاشتراطات الوقاية والسلامة في ظل ما يشهده العالم من انتشار لجائحة كوفيد-19، وكذلك في سبيل توفير أعلى معايير الراحة للطلبة.

استعراض

كما استعرض علي بن شاهين السويدي أمام صاحب السمو حاكم الشارقة مخططات المرافق الترفيهية والرياضية والخدمية للطلبة من ملاعب لكرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة ومضامير للمشي والجري ومساحات مفتوحة لممارسة مختلف الرياضات البدنية الأخرى.



وأمر صاحب السمو رئيس الجامعة القاسمية بأن تكون تلك المرافق بالقرب من السكن حتى يتمكن الطلبة من ارتيادها دون عناء، ووجه سموه كذلك بالإنجاز الفوري لكافة المشاريع.

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