106 مراكز تطعيم ثابتة و30 فريق تطعيم جوال في إمارة أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

زار معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة، اليوم مركز التطعيم الخاص بلقاحات كوفيد-19 في ميديكلينيك مستشفى شارع المطار. وكان في مقدمة استقبال معاليه والفريق المرافق له ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي - لميديكلينيك الشرق الأوسط، وجو هازل، مدير المستشفى، وشريف شاهين، مدير المستشفى ـ فرع أبو ظبي بالإضافة إلى أعضاء إدارة المستشفى.

واطلع معاليه خلال الزيارة على سير العمل في مركز التطعيم الذي أقيم في التوسعة الجديدة للمستشفى، وأشاد بالتنظيم المتميز للمركز والجهود المبذولة لضمان تقديم خدمات وفقاً لأعلى معايير الجودة ورضا الجمهور، ويساهم هذا المركز في حملة التطعيم الوطني ضد فيروس كوفيد 19، والتي تعد أهم المبادرات للقضاء على فيروس كوفيد-19 منوهاً أن تكامل الأدوار بين القطاعين الصحي الحكومي والخاص كان أحد عوامل النجاح في مسيرة أبوظبي المتميزة في مواجهة جائحة كوفيد-19.

كما ‎أوضحت الدكتورة فريدة الحوسني مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة خلال الزيارة أن إمارة أبوظبي تضم اكثر من 106 مراكز تطعيم ثابتة وأكثر من 30 فريق تطعيم جوال في إمارة أبوظبي لتوفير التطعيم لعشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين يومياً ضد فيروس كوفيد- 19، حيث يسهم هذا العدد من المراكز والعمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والمجتمع في تسريع الخروج من هذه الجائحة والعودة إلى حياة أكثر اشراقا.

وأضافت الحوسني: «أدعو جميع أفراد المجتمع إلى المساهمة في هذا الانجاز المجتمعي والتقدم لأخذ اللقاح وحماية أحبائنا، وأثمن حرصكم ووعيكم، وبعون الله قادرين على مكافحة هذه الجائحة العالمية».

من جانبه، قال ديفيد هادلي، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: «تميزت أبوظبي بإدارتها الفاعلة لجائحة كوفيد-19 ما جعلها نموذجًا فريداً يحتذى به لبقية العالم. وتسعى ميديكلينيك باستمرار إلى دعم الجهود المبذولة بكل الطرق الممكنة لمكافحة الجائحة، ومن خلال إنشاء مراكز تطعيم مخصصة مثل المركز الموجود هنا في ميديكلينيك مستشفى شارع المطار، نشعر أننا نساهم في مبادرة تمكننا جميعا من إنهاء هذه الأزمة».

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