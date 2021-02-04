دبي تفتتح أعلى أرجوحة ملاهي في العالم.. تضاهي ارتفاع الهرم الأكبر في الجيزة

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت مدينة دبي، الأسبوع الماضي، أطول أرجوحة ملاهي في العالم بمنتزه بوليوود باركس دبي.

تقع الأرجوحة "أورلاندو ستار فلاير" على ارتفاع 460 قدماً، أي 140 متراً، وهو نفس ارتفاع الهرم الأكبر في الجيزة، وتتفوق هذه الأرجوحة على الرقم القياسي السابق بمقدار 10 أقدام فقط.

وكُشف عن "بوليوود سكاي فلاير" الأسبوع الماضي في منتزه "بوليوود باركس دبي"، مسجلة رقماً قياسياً عالمياً لأطول أرجوحة ملاهي، ما أدى إلى إخراج لعبة "أورلاندو ستار فلاير"، والتي يبلغ ارتفاعها 450 قدماً من الصدارة.

وقال ميلتون دي سوزا، المدير العام للمدينة الترفيهية الشهيرة: "تتكون أرجوحة 'بوليوود سكاي فلاير' من 421 طناً من الفولاذ، واستغرقت عملية بنائها 600 يوم، و120 يوماً آخراً لنصبها".

تتسع لمناطق جذب جديدة

وأُجبرت "بوليوود باركس دبي" على الإغلاق لعدة أشهر بسبب جائحة "كوفيد-19". ولكن، أعيد افتتاحها في 21 يناير بتسع مغامرات جديدة، بما في ذلك لعبة "بوليوود سكاي فلاير"، التي حطمت الرقم القياسي.

وتشمل مناطق الجذب الجديدة الأخرى في المنتزه، والتي تحمل طابعاً بوليوودياً، دولاب هواء بارتفاع 180 قدماً، أي 55 متراً، وأفعوانية مستوحاة من سيارات الأجرة في مومباي، وبرج سقوط حر، ما يجعل الثقافة الهندية نابضة بالحياة.

ومثل العديد من الشركات الأخرى، استغلت الحديقة فترة إغلاقها كفرصة لتوسيع وتحديث عروضها.

وقال ديسوزا لـCNN: "قمنا باستغلال الوقت لإنشاء وبناء منطقة جديدة تماماً في الحديقة، نسميها منطقة ميلا، والتي تضم غالبية الألعاب التسع الجديدة في بوليوود باركس دبي".

وفي عام 2019، جذب منتجع "دبي باركس آند ريزورتس" 2.6 مليون زائر.

ويأمل ديسوزا أن يشجع هذا "التجديد" مزيداً من الضيوف لزيارة المنتزه مستقبلاً، حيث تصبح دبي أكثر شهرة كوجهة سياحية.

ومن المقرر أن تحطم "دبي باركس" المزيد من الأرقام القياسية في عام 2021، على حد قول ديسوزا.

وفي وقت لاحق من هذا العام، تخطط الحديقة لفتح "بومباي إكسبريس"، وهي الأفعوانية الخشبية الأولى والوحيدة في المنطقة، وفق "سي إن إن".

وبعيداً عن "دبي باركس آند ريزورتس"، من المقرر أن تحصل "عين دبي" على لقب أطول دولاب هواء في العالم، عند افتتاحها خلال وقت لاحق في عام 2021، في جزيرة "بلو ووترز".

ويبلغ ارتفاع "عين دبي" 688 قدماً، أي 210 متر، حيث ستأخد اللقب من دولاب"هاي رولير" الذي يبلغ ارتفاعه 550 قدماً في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

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