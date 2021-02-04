صحة دبي تحدد المراكز الخاصة بفحص كوفيد

المصدر: دبي - البيان

حددت هيئة الصحة بدبي المراكز الخاصة بفحص كوفيد19 منها ما يتطلب موعدا مسبقا ومنها دون مواعيد.

وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي على "انستغرام" إن المراكز التي تتطلب موعدا مسبقا تشمل مراكز الرعاية الصحية الأولية مثل مركز ند الحمر الصحي ومركز المنخول ومركز الطوار ومركز ند الشبا والليسيلي.

كما حددت مجلس الراشدية ومجلس جميرا "1"من الساعة 11صباحا وحتى السادسة مساء طوال أيام الأسبوع ونادي النصر من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الواحدة ظهرا من الأحد إلى الخميس.

وحددت الهيئة مراكز الفحص دون موعد مسبق وشملت منصات فحص كوفيد19 بمراكز التسوق في كل من مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة من الأحد إلى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء ويومي الخميس والسبت من العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

كما أعلنت الهيئة عن وقف إجراء فحص كوفيد19 في مركز البرشاء الصحي اعتبار من مساء أمس الأربعاء وتحويل الخدمة للمراكز المذكورة أعلاه.

وأوضحت الهيئة أن حجز المواعيد يتم أما عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 800342 أو من خلال تطبيق هيئة الصحة.

وناشدت الهيئة جميع المتعاملين وتحديدا من لديه أعراض مرضية بعدم الذهاب إلى مراكز التسوق حفاظا على صحة وسلامة الآخرين.

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