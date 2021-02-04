الإمارات تتصدر إقليمياً وتقفز ٥ مراتب عالمياً على مؤشر التعامل مع « كورونا»

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنفت الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ11 على مستوى العالم على «مؤشر المرونة في التعامل مع كوفيد 19» في يناير الماضي.

وأصدرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء هذا المؤشر وتقوم بتحديثه بصفة شهرية، حيث تمنح كل دولة عدداً من الدرجات في تصنيف نهايته العظمى من 100 درجة، استناداً إلى عددٍ من المعايير كالكفاءة في التعامل مع الجائحة، ونجاح كل دولة في تأمين سكانها من الإصابة بالعدوى، وجرعات اللقاح المُضادة للجائحة التي حصل عليها السكان على مدار الشهر، وغيرها من العوامل.

وحصلت الإمارات في يناير على 62.3 درجة، قفزت بها 5 مراكز، بالمقارنة مع ترتيبها على المؤشر في ديسمبر، لتدخل العام الجديد وهي ضمن الـ15 الكبار.

وتفوقت الإمارات على كل من: كوريا الجنوبية، كندا، تايلاند، إسرائيل، ماليزيا، الدنمارك، الهند، فرنسا، روسيا.

وتفوقت الإمارات أيضاً على إسبانيا، وبلجيكا، وسويسرا، وبريطانيا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا «الـ36».

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