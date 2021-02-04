«إكسبو 2020» يستعرض ابتكارات تبدّل مفهوم الصحة واللياقة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أطلق إكسبو 2020 دبي «أسبوع الصحة واللياقة»، وهو الأحدث في سلسلة أسابيع الموضوعات التي ينظمها الحدث الدولي بغية معالجة أبرز التحديات التي تواجه البشرية.

وبحث الحلول التي تصب في صالحنا جميعاً. وبُثّت الفعالية الافتراضية على الهواء مباشرة بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، حيث جمعت مشاركين دوليين وشركاء وخبراء عالميين في حزمة من الحلقات النقاشية وجلسات الأسئلة والأجوبة، واستعرضت ابتكارات تبدّل مفهوم الصحة واللياقة عالمياً.

وسعت الفعالية إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات، تناول أبرزها الابتكارات والتقنيات التي تغيّر طريقة تعامل المجتمعات مع المخاوف الصحية العالمية، وكيفية تسخيرها.

وبالنظر إلى الاختبار الذي شكلته جائحة «كوفيد 19» لعالمنا وأنظمتنا الصحية والمجتمع ككل، استعرضت الجلسات الفرصة التي تتيحها دولة الإمارات وإكسبو 2020 للاجتماع من أجل تصميم مجتمع عالمي أكثر صحة وسعادة.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: «الصحة واللياقة محركان أساسيان للتنمية البشرية، لكنهما تحت التهديد وعلينا التحرك. لقد أظهر لنا الاختبار الصعب على مدى الأشهر الـ12 الماضية أنه علينا جميعاً أن نجتمع لنعيد تصميم ما يمكن للغد أن يكون، بل وما يجب أن يكون».

شمولية

وأضافت: «سيكون إكسبو في وقت لاحق من العام الجاري اللحظة التي يتسنى فيها لجميع الأطراف المعنية، على مختلف الصعد، أن تجتمع لتعيد إنشاء نظام صحي عالمي شامل، من شأنه تيسير وصول المجتمعات إلى الرعاية الصحية».

ومن جانبها قالت الدكتورة ريم القرق، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، والأستاذ المساعد للسياسة الصحية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «لم تعلّمنا جائحة «كوفيد 19» مدى أهمية الرعاية الصحية فحسب، لكنها علّمتنا أيضاً كيف تشكّل القرارات المستنيرة».

متحدثون

وشمل المتحدثون أيضاً شيخار ساكسينا، أستاذ ممارسة الصحة النفسية العالمية في جامعة هارفارد، كلية تي إتش تشان للصحة العامة، وفيلومينا رافتري، المسؤول الفني في برنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية في كمبوديا.

وتضمنت الجلسات حواراً مع ممثلين من المجر بشأن كيفية تسخير الينابيع الغنية بالمعادن في بلادهم لعلاج مجموعة من الحالات الصحية، وتسليط الضوء على علاقة البشر بالعالم الطبيعي، فيما احتفلت جلسة أخرى بالعاملات الصحيات في الخطوط الأمامية، واستكشفت فرص معالجة التمييز بين الجنسين والتحيز وغياب المساواة داخل القطاع الصحي.

وتطرقت الفعالية إلى جهود إكسبو 2020 في ما يخص الصحة واللياقة، بما في ذلك استراتيجيته بشأن لياقة العاملين والاستجابة لفيروس «كوفيد 19»، واختُتم الأسبوع بمجلس عالمي، أدارته نجمة الراديو هيلين فارمر، المذيعة البارزة في شبكة الإذاعة العربية، وتناول آلية بناء مجتمعات أكثر صحة وسعادة في حقبة ما بعد الجائحة الحالية.

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