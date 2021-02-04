«أبوظبي للتنمية» يوقع 3 مذكرات تفاهم مع حكومة تركمانستان

المصدر: (أبوظبي - وام)

وقع صندوق أبوظبي للتنمية 3 مذكرات تفاهم مع حكومة تركمانستان بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية.

وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى إنشاء شركة استثمارية برأسمال يصل إلى 370 مليون درهم.

وتنص مذكرة التفاهم الثانية على دراسة إمكانية الاستثمار في مشروع مجمع للصناعات الكيماوية في تركمانستان لإنتاج أسيتات البولي فينيل بقيمة 642.7 مليون درهم. وأما مذكرة التفاهم الثالثة، فتهدف إلى دراسة إمكانية المساهمة في تمويل عدد من المشاريع التنموية لتعزيز التعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية، وحكومة تركمانستان. ووقع المذكرات من جانب الصندوق، محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن جانب حكومة تركمانستان رحيمبردي جيباروف، رئيس بنك الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية لتركمانستان.

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