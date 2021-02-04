هزاع بن زايد يبارك للفائزين بجائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - November 23, 2011: Official portrait of HH Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan National Security Advisor for the United Arab Emirates and Vice Chairman of the Executive Council. ( Ryan Carter / Crown Prince Court - Abu Dhabi )

المصدر:
  • (دبي - البيان)
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بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ولطيفة ابن زياتين الفوز بجائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية.

ودون سموه عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والسيدة لطيفة ابن زياتين الفوز بجائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية.. بالعمل معاً بروح الأخوة والتضامن نواجه التحديات ونحقق الازدهار وننشر الخير والسلام كعائلة إنسانية واحدة». 

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