هزاع بن زايد يبارك للفائزين بجائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية

المصدر: (دبي - البيان)

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة ولطيفة ابن زياتين الفوز بجائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية.

ودون سموه عبر حسابه في «تويتر»: «نبارك للسيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والسيدة لطيفة ابن زياتين الفوز بجائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية.. بالعمل معاً بروح الأخوة والتضامن نواجه التحديات ونحقق الازدهار وننشر الخير والسلام كعائلة إنسانية واحدة».

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