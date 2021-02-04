خولة السويدي: الإمارات صاحبة رسالة عالمية تقوم على تعزيز روابط الأخوة الإنسانية والتسامح

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، أن «اليوم العالمي للأخوة الإنسانية» الذي جاء بناءً على مبادرة من دولة الإمارات وعدد من الدول العربية الشقيقة يمثل حدثاً إنسانياً تاريخياً يهدف إلى تعزيز التعايش السلمي وترسيخ مبادئ السلام والتسامح ويحث كافة الشعوب على التسامي بالقيم البشرية ونبذ التعصب والكراهية، ويأتي احتفال الإمارات بهذا اليوم انطلاقاً من إيمانها بأن التعايش بين جميع البشر على اختلاف أعراقهم وأجناسهم وديانتهم هو السبيل الوحيد لتعزيز السلام العالمي.

وفي إطار حرصها على تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية والتسامح بين أبناء الحضارات والثقافات والديانات والمجتمعات المختلفة نشرت مؤسسة خولة للفن والثقافة وبالتزامن مع اليوم العالمي للأخوة الإنسانية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عملاً فنياً تحت عنوان «السلام لا يمكن تحقيقه بالقوة فقط يمكن تحقيقه بالتفاهم»، موجهاً كرسالة عالمية للتآخي بين الأديان والثقافات.

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