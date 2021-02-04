استعراض خطة الإمارات لدعم الجهود الدولية لمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

شاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الجلسة الأولى لمجموعة العمل الصحية لمجموعة الدول العشرين العالمية «G20»، برئاسة جمهورية إيطاليا.

والتي عقدت عن بعد، وناقشت تعزيز الجهود العالمية لمواجهة جائحة «كوفيد 19» وتأثيرها على النظم الصحية وعواقبها المترتبة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واستعرض الدكتور يوسف محمد السركال المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خطة الدولة لدعم الجهود الدولية لمواجهة جائحة «كوفيد 19».

وتقدمت دولة الإمارات بالشكر إلى جمهورية إيطاليا على دعوتها للمشاركة في هذه الجلسة، لتكون جزءاً من مجموعة العمل الصحية وأبدت استعدادها ودعمها للعمل مع الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في تحقيق النتائج المرجوة للمسار الصحي، كما شكرت المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها الناجحة لاجتماع مجموعة العشرين في عام 2020.

وأكد الدكتور يوسف السركال أهمية مشاركة دولة الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الجلسة الأولى لمجموعة العمل الصحية لمجموعة العشرين، في إطار خطة الدولة لدعم الجهود الدولية لمواجهة جائحة «كوفيد 19» وتعزيز التعاون المشترك والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، لتمكين الأنظمة الصحية من التعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية.

مشيراً إلى أن لدى أعضاء مجموعة العشرين الدولية القدرات والإمكانات الكبيرة التي تؤهلها لتأدية دور فعال في دعم الأنظمة الصحية الدولية للتعافي من الجائحة.

وقال السركال: إن تعامل دولة الإمارات مع الجائحة يعكس خبرتها في إدارة الأزمات والتخطيط المستقبلي والاستجابة السباقة والمبتكرة، وليس من الغريب أن تكون الإمارات من ضمن الدول المتصدرة من حيث عدد فحوصات «كوفيد 19»، وتقديم اللقاح مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية، وإشراك المجتمع في جهود احتواء الجائحة.

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