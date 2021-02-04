ربط مستشفيات أبوظبي بـ«ملفي» منتصف العام

المصدر: (أبوظبي - مصطفى خليفة)

تعزز مستشفيات إمارة أبوظبي خدماتها الطبية عبر «ملفي»، والذي يعتبر منصة تربط 85% من المستشفيات في أنحاء أبوظبي، ومن المقرر ربط جميع مستشفيات الإمارة بحلول منتصف العام الجاري، ويسمح «ملفي» لمقدمي الرعاية الصحية بالوصول بشكل آمن ومحميّ إلى السجلات الطبية المهمة والمحدثة للمرضى ومشاركتها، وستكون فوائد ومنافع مثل هذه الأداة لا تُقدر بثمن لكادر الرعاية للصحية، ولكل من يعاني من حالة مزمنة أو مرض مزمن مثل السرطان.

وقال الدكتور حامد الهاشمي، مدير الاستراتيجية في دائرة الصحةـ أبوظبي: يتمثل هدفنا في الحدّ من الإصابة بالسرطان في أبوظبي، ومنع الوفيات المبكرة، وتحسين جودة حياة المريض، من خلال زيادة معدلات الكشف المبكر والتدخلات الطبية المبكرة.

وقال الدكتور محمد الخطيب، مدير طبي، استشاري السكري والغدد الصماء والطب الباطني مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء: «غالباً ما يخوض المرضى، الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان رحلة طويلة عبر نظام الرعاية الصحية، الأمر الذي يتطلب منهم زيارة مرافق طبية مختلفة.

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