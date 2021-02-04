علاج واعد لسرطان الدم العام المقبل

المصدر: (أبوظبي - مصطفى خليفة)

توقع مصطفى صدّيقي اختصاصي الدَّمَويات، وخبير الورم النقوي المتعدد بقسم أمراض الدم والأورام، في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، والذي عمل في مايو كلينك منذ عام 2011، في تخصص السرطانات، اعتماد علاج جديد لسرطان الدم، من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في غضون عام.

وأشار إلى الأنواع الثلاثة الرئيسة لسرطان الدم، هي ابيضاض الدم (لُوكيميا) واللمفومة والورم النقوي، الورم النقوي المتعدد، هو أحد أنواع السرطان التي تتكون في نوع من أنواع خلايا الدم البيضاء، تسمى خلايا البلازما، ويحتل الورم النقوي المتعدد، المرتبة الثانية من بين سرطانات الدم، والمرتبة العشرين في عدد الحالات الجديدة لعام 2020.

وقال الدكتور صونيل كاماث استشاري أمراض السرطان، إن المرضى الذين يعانون الإصابة بجميع أشكال السرطان، باتوا يحظون بخيارات علاج أكثر، مقارنة بالعقود السابقة. ويأتي هذا التصريح، تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان، الموافق للرابع من فبراير.

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