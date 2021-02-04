9 % نمو قطاعات أنشطة النقل التجارية في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد 69 نشاطاً من أنشطة قطاعات النقل التجاري في إمارة دبي، التي تشرف عليها وتنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي نمواً جيداً نسبياً في عام 2020، بالرغم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، التي واجهها العالم جراء ظروف انتشار جائحة «كوفيد 19»، وأظهرت المؤشرات الرئيسة نمواً ملحوظاً في أنشطة النقل التجاري، بلغت نسبته أكثر من 9% في عدد الشركات المسجلة في قطاعات النقل التجاري.

وتفصيلاً، قال عبدالله يوسف آل علي، المدير التنفيذي بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «استطاعت الهيئة أن تحوّل الأزمة إلى فرص للنمو، من خلال تعزيز وتطوير آليات العمل في هذا القطاع المهم، الذي أظهر بدوره تماسكاً وقوة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وذلك بفضل سرعة تجاوب ومرونة التشريعات والحزم الاقتصادية، التي اعتمدتها الحكومة لدعم الاقتصاد في ظل هذه الأزمة العالمية، الأمر الذي أدى وبشكل أساسي وحيوي إلى سرعة التعافي الاقتصادي، الذي لعب فيه قطاع النقل دوراً حيوياً وبارزاً، من خلال المساهمة في تسهيل الحركة».

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