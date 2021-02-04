عبدالله النعيمي: التعافي الأخضر سبيل الاستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن التعافي الأخضر السبيل لضمان مستقبل مستدام، وأضاف معاليه:

«اعتدنا على مدار 23 عاماً الاحتفال في الـ 4 من فبراير بيوم البيئة الوطني، لنحتفي ونفخر بما حققته دولتنا الحبيبة ونجدد بشكل دوري تعهدنا والتزامنا باستمرار مسيرة حماية البيئة والعمل من أجل الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، التي شكلت ولا تزال أولوية لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف معاليه: «تتزامن احتفاليتنا مع ما يشهده العالم من تبعات وتأثيرات سلبية لجائحة كورونا التي خيمت بظلالها على المجتمع الدولي منذ مطلع العام الماضي ولا تزال، مسببة تباطؤاً في الاقتصاد العالمي، ومحفزة كافة الدول لتبني إجراءات لتعافي اقتصاداتها، ولكن هذا التعافي لا يجب أن يكون على حساب البيئة، ولذلك توجهت بعض الدول نحو تبني نمط مستدام للتعافي».

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