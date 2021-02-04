أحمد بن شعفار: «إمباور» تتبنى معايير عالية تجاه الاستدامة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، في تصريح بمناسبة يوم البيئة الوطني، أن «إمباور» تتبنى معايير عالية في النهوض بمسؤولياتها تجاه الاستدامة وحماية البيئة.

فمنذ تأسيسها شكّلت قضايا البيئة وحماية الموارد الطبيعية أولوية قصوى في برنامج عملها ونشاطها الرائد في تبريد المناطق واتبعت «إمباور» سياسات حديثة وفعّالة، ساهمت ولا تزال في تفعيل التغيير البيئي الإيجابي.

وأوضح بن شعفار أن الازدهار الاقتصادي على مدى 3 عقود والتقدم السريع والواسع النطاق في قطاعات متعددة في الدولة أدى إلى ارتفاع الطلب على الموارد مثل المياه والطاقة، ومن هنا اجتهدت «إمباور» في تجاوز مهمتها بتقديم خدمة تبريد المناطق صديقة البيئة إلى حماية الموارد وتكللت جهودها بالنجاح، حيث وفّرت بنهاية 2020 وفورات من الطاقة الكهربائية، وصلت لأكثر من 1.312 ميجاوات من الكهرباء بلغت قيمتها 3.4 مليارات درهم، كما وفّرت 349 مليون جالون من المياه العذبة.

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