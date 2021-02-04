سعيد الطاير: 1.5 مليار درهم وفورات ترشيد «كهرباء دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن برامج ومبادرات الترشيد التي أطلقتها الهيئة بين عامي 2009 و2020 حققت وفراً تراكمياً ضمن الفئات المستهدفة بلغ 2.6 تيراوات ساعة من الكهرباء و8.5 مليارات جالون من المياه، بما يعادل توفير مليار و500 مليون درهم، وتقليل مليون و321 ألف طن من الانبعاثات الكربونية.

وحصدت الهيئة العديد من الجوائز في مجال البيئة من بينها جائزة الخمس نجوم في البيئة من مجلس السلامة البريطاني وجائزة الشرف العالمية للبيئة للمرة التاسعة على التوالي من بين 7 مؤسسات فقط حول العالم وبتقديرات كاملة، الأمر الذي يضع الهيئة في صدارة المؤسسات المستدامة بامتثالها الكامل لجميع المتطلبات والمواصفات البيئية المحلية والعالمية مع صفرية المخالفات البيئية في جميع مرافق الهيئة.

وأضاف معاليه: «تستقي هيئة كهرباء ومياه دبي رؤيتها من توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030. وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، والتزامها بتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.

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