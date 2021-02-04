«أبوظبي للفنون» تنظم حملة تطعيم ضد «كوفيد19»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت «مؤسسة أبوظبي للفنون» حملة لتطعيم موظفيها وعائلاتهم أمس تحت شعار «نسعى لشفاء عالمنا»، وذلك دعماً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في الإمارات بتسهيل حصول أفراد المجتمع على لقاح (كوفيد19) وفي إطار دعم برنامج التطعيم الوطني.

وأكد الدكتور حامد السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون، أنه تم تنظيم هذه الحملة لدعم جهود الدولة الحثيثة لمكافحة الوباء، إذ إن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالمياً من حيث تنظيم حملات التطعيم ويعكس هذا أيضاً التزام مؤسستنا بصحة موظفيها وسلامتهم وضمان توفير بيئة عمل آمنة لهم وللمتعاملين، حيث تلقى أكثر من 35 موظفاً جرعتهم الأولى من اللقاح بالإضافة إلى عدد من أفراد عائلاتهم.

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