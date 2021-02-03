الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة
كشف المركز الوطني للأرصاد عن الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة وحالة الرياح على المناطق الداخلية والساحلية.
الخميس
الطقس: ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئياً – تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف خاصة على المناطق الشرقية والشمالية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة
الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والغربية – صحو إلى غائم جزئيا أحياناً – ارتفاع اخر طفيف في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
السبت
الطقس: مغبر إلى غائم جزئياً يصبح غائم أحياناً على البحر والجزر ليلاً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الأحد
الطقس: مغبر إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الاثنين
الطقس: رطب صباحاً – غائم جزئيا إلى غائم أحياناً وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة على البحر والجزر غرباً والبحر والجزر بعد الظهر.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.