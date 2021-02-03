المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المركز الوطني للأرصاد عن الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة وحالة الرياح على المناطق الداخلية والساحلية.

الخميس

الطقس: ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئياً – تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف خاصة على المناطق الشرقية والشمالية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والغربية – صحو إلى غائم جزئيا أحياناً – ارتفاع اخر طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

السبت

الطقس: مغبر إلى غائم جزئياً يصبح غائم أحياناً على البحر والجزر ليلاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الأحد

الطقس: مغبر إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب صباحاً – غائم جزئيا إلى غائم أحياناً وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة على البحر والجزر غرباً والبحر والجزر بعد الظهر.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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