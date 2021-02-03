«البيان» تنظم حملة تطعيم واسعة لموظفيها ضد «كوفيد 19»

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت صحيفة «البيان»، اليوم، في مقرها بدبي، حملة تطعيم واسعة ضد «كوفيد 19» لكافة العاملين الراغبين في الحصول على اللقاح.

ويأتي ذلك في إطار حرص الصحيفة على الحفاظ على صحة وسلامة العاملين لديها، وتسهيلاً على طاقم العمل، وبما ينسجم أيضاً مع توجهات الدولة في توفير اللقاح لكافة المواطنين والمقيمين الراغبين؛ بهدف مكافحة الوباء، والحد من تداعياته على صحة وسلامة المجتمع.

وقالت منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان»: «إن الخطوة تهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها جميع الجهات الصحية في الدولة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتسريع الوصول للوقاية المجتمعية وفقاً للخطط والاستراتيجيات التي حددتها الدولة للقضاء على المرض والعودة للحياة الطبيعية».

حرص

وأوضحت منى بوسمرة أن «المرحلة الثانية والمزمع القيام بها بعد 21 يوماً ستشمل كافة الموظفين الذين تلقوا الجرعة الأولى في مقر الصحيفة للتسهيل عليهم وللحفاظ على صحتهم، انطلاقاً من حرصها الدائم على صحة وسلامة موظفيها».

وأكدت منى بوسمرة أن «الصحيفة ومنذ اليوم الأول لانتشار الجائحة قامت باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة بالتعاون مع الجهات الصحية الرسمية، ومنها اعتماد العمل عن بُعد كأحد الخيارات المتاحة للمحافظة على سلامة الجميع، وعدم السماح لأي شخص بدخول الصحيفة إلا بعد التأكد من التزامه بلبس الكمامة، والحفاظ على التباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات وغيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى، كما قامت بتوفير كافة أجهزة التعقيم على مداخل الصحيفة والصالات، وفقاً لشروط الصحة والسلامة الموصى بها من الجهات الصحية».

التزام

وحضت رئيس التحرير المسؤول الموظفين كافة بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح على ضرورة الالتزام بلبس الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وغسل اليدين بعد ملامسة الأجسام الغريبة وكذلك استخدام المعقمات، مشيرة إلى أن هذه التعليمات ستبقى قائمة حتى بعد أخذ الجرعة الثانية من اللقاح لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن من قبل الجهات الصحية.

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