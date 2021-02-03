موظفو الحكومة الاتحادية يطلعون على آليات تسجيل مصابي «كوفيد 19» في «بياناتي»

المصدر: دبي - وام

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ورشة افتراضية لمسؤولي وموظفي الوزارات والجهات الاتحادية عبر تقنية البث المباشر، تم خلالها تعريف المشاركين بآليات تسجيل الموظفين المصابين بكوفيد 19 والمخالطين ومتلقي التطعيم ضمن نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وتوضيح أبرز ما ورد في تعميمها رقم 4 لسنة 2021، حول حوكمة إجراءات التصدي لجائحة كوفيد 19.

وأوضحت شيماء العوضي، مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في «الهيئة»، أن الورشة الافتراضية حظيت باهتمام كبير من قبل موظفي الحكومة الاتحادية، حيث تابعها أكثر من 2700 موظف، وتخللها شرح لأبرز ما تضمنه تعميم الهيئة رقم 4 لسنة 2021، الذي أصدرته مؤخراً.

وذكرت أن الورشة التي قدمتها شيخة الكعبي، مبرمج رئيسي في إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في «الهيئة»، ركزت على تعريف المشاركين بآلية تسجيل الموظفين المصابين بكوفيد 19، والمخالطين، والحاصلين على لقاح كوفيد 19 ضمن نظام الخدمة الذاتية في نظام «بياناتي».

التزام

وشددت على ضرورة التزام موظف الحكومة الاتحادية المصاب أو المخالط أو الموظف الذي تلقى التطعيم ضد كوفيد 19 سواء جرعة أولى أو جرعتين باتباع الإجراءات الواردة في الآلية الإلكترونية الخاصة بتسجيل مصابي كوفيد 19 والمخالطين ومتلقي التطعيم، ضمن نظام «بياناتي»، على أن تلتزم إدارات الموارد البشرية في الجهات الاتحادية بمتابعة مدى التزام موظفيها بتلك الآلية، والتأكد من سلامة ودقة المعلومات المدخلة.

من جانبه أكد حمد علي بوعميم، مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، أن فريق الهيئة رد على جميع الاستفسارات القانونية والتقنية الواردة من الموظفين المشاركين في الورشة، حول تعميم الهيئة رقم 4 لسنة 2021، بشأن حكم فترة الحجر الصحي لموظف الحكومة الاتحادية المصاب بكورونا أو المخالط.

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