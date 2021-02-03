شرطة الشارقة تناقش الخدمات الاستباقية للمتعاملين

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، الاجتماع الخاص بمناقشة الخدمات الاستباقية، التي تقدمها شرطة الشارقة للمتعاملين، والذي عُقد بقاعة الريادة بمقر نادي ضباط الشرطة، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والمديرين العامين، ومديري الإدارات، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.

وناقش الاجتماع الخدمات الاستباقية مع ملّاك الخدمات، ونتائج أداء المراكز الخاصة بخدمة المتعاملين، للتعرف على أهم التحديات التي تواجههم في تقديم الخدمات، وإيجاد فرص التحسين الكفيلة بتقديمها بشكل أفضل في المستقبل، كما ناقش نسبة استخدام المتعاملين للقنوات الإلكترونية لتلقي الخدمات، إضافة إلى الاطلاع على نتائج المتعامل السري الداخلي من الزيارات الميدانية، التي قام بها إلى مراكز سعادة المتعاملين، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة نسبة سعادة المتعاملين مع شرطة الشارقة لعام 2020، وفقاً لاستطلاعات الرأي ومؤشر السعادة الفوري.



حرص

وأكد اللواء الشامسي حرص شرطة الشارقة على تقديم خدماتها بصورة تليق بمتعامليها، وتعكس المستوى الريادي، الذي وصلت إليه في هذا المجال، وركّز على أهمية التغيير الجذري في أسلوب تقديم الخدمات، وإيماناً منه بأهمية خدمة المتعاملين وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، وأشاد اللواء الشامسي بجهود موظفي القيادة المبذولة بهذا الشأن، حاثاً لهم على ضرورة الاستمرار في تطبيق أفضل المعايير العالمية بمجال تقديم الخدمات، موجهاً بالاستمرار في تنفيذ الخطط الموضوعة، مع التوسع في استخدام القنوات الذكية لضمان سرعة إنجاز المعاملات، والتقليل من زمن رحلة المتعامل، داعياً الموظفين في الواجهة الأمامية على منافذ الخدمات إلى مضاعفة الجهود لإسعاد المتعاملين، وتعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع.

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