«خيرية الشارقة» تساعد 1557 حالة في كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

بلغت أعداد المستفيدين من برامج المساعدات الداخلية بإدارة جمعية الشارقة الخيرية في كلباء 1557 مستفيداً من المسجلين بكشوف الجمعية من أهالي كلباء والمناطق التابعة لها، و3.7 ملايين درهم للمشاريع الخارجية والكفالات.

وقال ناصر مسعود بلال، مدير إدارة الجمعية في كلباء، إنه تم تقديم مساعدات شهرية لصالح 124 حالة من الأرامل والمطلقات والأيتام ومعدومي الدخل وكبار المواطنين، بالإضافة إلى علاج 180 حالة مرضية وتفريج كربة 160 حالة على ذمة قضايا مالية تنفيذية، بينما تم مساعدة 183 طالب علم بسداد متأخرات رسوم دراسية إلى جانب تسليم 46 جهاز حاسوب للاستفادة من مبادرة التعلم عن بُعد، كما تم توزيع السلة الغذائية وكفارات اليمين لصالح 521 مستفيداً، بخلاف توزيع مشاريع كسوة العيد وزكاة المال وزكاة الفطر لصالح 232 مستفيداً.

وأضاف مسعود أن إدارة الجمعية في كلباء تمكنت كذلك من تنفيذ 576 مشروعاً شملت 536 بئراً متنوعة، بجانب 7 مشاريع إنشائية أخرى، بالإضافة إلى 33 مسجداً، وضم 72 حالة كفالة جديدة.

وأكد مسعود بلال أن مساعدات إدارة كلباء جزء من منظومة العمل الموحدة التي تتبعها الجمعية للارتقاء بمسيرة العمل الخيري في إمارة الشارقة لتمكين الفئات المستحقة من الاعتماد على نفسها عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو ما سعت الجمعية ومجلس إدارتها إلى تنفيذه عبر استراتيجية دقيقة وواضحة تصل بأهدافها الرامية إلى استدامة العمل الخيري وريادته من خلال دعم المحسنين والمشاركات المجتمعية، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى سائر المتبرعين والداعمين لمسيرة الجمعية سواء من الأفراد والمؤسسات.

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