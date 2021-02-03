شرطة دبي تطلق حملة لنشر الوعي الصحي واللياقة البدنية لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

بناءً على توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، أطلق مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني وإدارة التوعية الأمنية وإدارة الهوية المؤسسية، حملة R4 Tips الهادفة إلى نشر الوعي الصحي حول مفهوم الجاهزية واللياقة البدنية وكيفية الوقاية من الإصابات بين كافة موظفي القيادة العامة لشرطة دبي.

وأكد العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، بالعمل على رفع كفاءة موظفي شرطة دبي في المجال الصحي من خلال نشر الوعي لهم حول مفهوم الجاهزية واللياقة البدنية وكيفية الوقاية من الإصابات وآلية تأهيلهم في حال حدوثها، من خلال مجموعة من النصائح الطبية التي سيتم توفيرها لهم عبر شبكة الإنترنت الداخلية لشرطة دبي وبرنامج التراسل الإلكتروني.

ومن جانبه، أكد العقيد الدكتور عبدالعظيم كمكار، مدير إدارة التأهيل وتعزيز الجاهزية، أن الحملة سيكون لها أثر توعوي مهم يسهم في تخفيف الإصابات ورفع الجاهزية لمرتب شرطة دبي حتى يتم تلافي أي إصابات خطيرة، وتأهيل من يتعرض لها تأهيلاً طبياً مختصاً حتى لا تؤثر على صحته العامة، مشيراً إلى أن الحملة تعتبر من المشاريع الحيوية التي تساهم في تحقيق أهداف واستراتيجية شرطة دبي في رفع كفاءة رجل الأمن وجاهزيته وحمايته من أي إصابات.

وحول آلية تطبيق الحملة، أكد العقيد الدكتور عبدالعظيم كمكار، أنه سيتم تنفيذها عبر بث برنامج أسبوعي يحتوي على أفكار صحية، وعبر نشرات تثقيفية وأفلام قصيرة لا تتعدى الدقيقة أو الدقيقتين بحد أقصى، يتم إعدادها من خلال فريق عمل مكون من مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية، وإدارة الإعلام الأمني، وإدارة التوعية الأمنية وإدارة الهوية المؤسسية.

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