شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بـ"القيادة الآمنة" أثناء الضباب
دعت شرطة أبوظبي السائقين للالتزام بالقيادة الآمنة أثناء تشكل الضباب ومتابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات وترك مسافة أمان كافية والتقيد بالسرعة أثناء تفعيل منظومة تخفيض السرعات على الطرق في أوقات الضباب وهي 80 كم/ساعة الموجودة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية.
#شرطة_أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بـ #القيادة_الآمنة أثناء الضبابhttps://t.co/NEce1nZLZp@ADPoliceHQ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PnY3ihkouC— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 3, 2021
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