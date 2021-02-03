حمدان بن محمد: تعلمنا في مدرسة محمد بن راشد أن العقول النيّرة تصنع المستقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اليوم "الثلاثاء" خلال تخريج منتسبي برنامج دبي لخبراء المستقبل، أنه تعلم في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن العقول النيّرة تصنع المستقبل المشرق.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "شهدت اليوم تخريج منتسبي برنامج دبي لخبراء المستقبل واطلعت على مشاريع نوعية طورها 18 موظفاً من 13 جهة حكومية.. فخور بكوادر حكومة دبي.. استثمارنا الحقيقي في الإنسان ونتطلع للمزيد من المشاريع الإبداعية التي تستشرف المستقبل.؟

وأضاف: "تعلمنا في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن العقول النيّرة تصنع المستقبل المشرق.. تمكين الكفاءات الوطنية بمهارات المستقبل ركيزة رئيسية في رؤيتنا لمستقبل دبي.. ستواصل دبي تحقيق النجاح تلو الآخر بعزيمة أبنائها."

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