6 ملايين مستخدم لمركبات الأجرة في رأس الخيمة خلال 2020

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

كشف المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن إجمالي مستخدمي النقل العام لمركبات الأجرة في إمارة رأس الخيمة، خلال عام 2020، بلغ 6131845 مليون مستخدم، كما حققت الهيئة نسبة إغلاق بلغت 100 % من طلبات المفقودات الواردة إليها من مستخدمي مركبات الأجرة والحافلات، خلال العام الماضي.

وأكد البلوشي أن الهيئة تسعى جاهدة إلى توفير واستحداث خدمات جديدة ومتميزة للمتعاملين في مجال نقل الركاب، تتوافق مع استراتيجية الهيئة للتحول الذكي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال النقل العام والمتخصص، حيث أطلقت الهيئة خلال عام 2020، خدمة الحجز الذكي لمركبات الأجرة في الإمارة، من خلال تطبيق «كريم»، الذي ساهم في دعم منظومة النقل، وتوفير وسيلة نقل آمنة وفعالة، في ظل جائحة «كورونا».

وأظهرت المؤشرات الإحصائية لعام 2020، انخفاضاً بنسبة 50 % في عدد الشكاوى الواردة لمركز الحمرا للاتصال، مقارنة بعام 2019، حيث بلغ إجمالي عدد الشكاوى المسجلة في العام الماضي، 192 شكوى، مقارنة بـ 384 شكوى خلال عام 2019، ويعود الانخفاض بشكل أساسي، إلى التأثير الإيجابي لجهود الهيئة في مجال تحسين خدمة المتعاملين، وحرصها واهتمامها البالغ بملاحظات ومقترحات وشكاوى متعامليها، سواء كانت عبر الاتصال المباشر على الرقم المجاني 8001700، أو عن طريق الموقع الإلكتروني، وقنوات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الهيئة حققت نسبة إغلاق بلغت 100 % من طلبات المفقودات الواردة إليها من مستخدمي مركبات الأجرة والحافلات، خلال عام 2020، والتي تنوّعت بين مقتنيات شخصية، وأجهزة إلكترونية، وثائق وجوازات سفر، وغيرها. حيث تم تسليم 99 % منها إلى أصحابها، مؤكداً أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بممتلكات متعامليها، التي تُعتبر أمانةً، يجب إرجاعها إلى أصحابها.

وأضاف: «قامت الهيئة بتنفيذ حملات توعوية حول المفقودات والمعثورات في مركبات الأجرة والحافلات، حيث استهدفت الهيئة جميع السائقين وموظفي مركز الحمرا للاتصال، والمتعاملين، لتوعيتهم بإجراءات وآلية تقديم البلاغات». لافتاً إلى أن الهيئة أطلقت مركز التحكم والرقابة، المزود بأحدث الكاميرات والتقنيات الذكية، لمراقبة حركة تشغيل خدمة النقل في بداية شهر يناير لهذا العام، والتي ستسهم في تسهيل عملية تتبع المفقودات الخاصة بالمتعاملين، والوصول إليها في أسرع وقت ممكن، لضمان تحقيق الغاية الاستراتيجية الأولى «إسعاد الناس».

وأوضح البلوشي: «أظهرت المؤشرات التشغيلية في الهيئة، عن إقبال المتعاملين على خدمة «هلا تاكسي»، التي تم إطلاقها في الإمارة بداية شهر يوليو الماضي من عام 2020، حيث حققت الخدمة أداءً تشغيلياً متميزاً، يتماشى مع تطلعات الهيئة في تلبية طلبات المتعاملين المتزايدة على خدمة الحجز الذكي لمركبات الأجرة، عبر تطبيق كريم، حيث بلغ متوسط تقييم رضا المتعاملين 94.4 %، وبمعدل 4.72 من أصل 5 متعاملين، فيما بلغ الوقت المستغرق لوصول المركبة إلى المتعامل 3.50 دقائق».

وأكد البلوشي أن إجراءات التطوير التي شهدتها الهيئة، ساهمت في حصد المركز الأول، بمعدل 94 %، في استبيان سعادة المتعاملين حول الخدمات الذكية لعام 2020، ضمن برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي، والمركز الثاني، بمعدل 88.9 %، في استبيان سعادة المتعاملين حول الخدمات الإلكترونية، والمركز الثاني، بمعدل 81.8 %، في استبيان سعادة المتعاملين حول مواقع التواصل الاجتماعي، والمركز الثاني، بمعدل 85.4 %، في استبيان سعادة المتعاملين حول الموقع الإلكتروني، والمركز الخامس، بمعدل 87.5 %، في استبيان رضا المتعاملين، عن الخدمات المقدمة خلال جائحة كوفيد 19 لعام 2020.

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