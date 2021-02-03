نادي دبي للسيدات يعيد افتتاح شاطئه

المصدر: وام

افتتح نادي دبي للسيدات شاطئه مجددا أمام العضوات والزائرات بعد الانتهاء من أعمال التنقية والتجديد الشاملة التي خضعت لها مياه البحر ورمال الشاطئ على مدى شهرين بهدف تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير وبما يعزز مكانته باعتباره الشاطئ الوحيد في دبي المخصص للسيدات فقط موفرا تجربة نوعية وفريدة للمرأة من مختلف الأعمار والجنسيات وذلك تحت شعار "أكثر شفافية من أي وقت مضى".

كانت أعمال التنقية والتغذية والتجديد لمياه الشاطئ قد استغرقت أكثر من 2900 ساعة عمل و622 ساعة غطس تم خلالها إزالة 6000 متر مكعب من الرمال والأعشاب البحرية القديمة واستبدالها بـ 6000 متر مكعب من الرمال الجديدة الناعمة مما أضفى عليه رؤية بصرية رائعة وإطلالة خلابة تمتاز بالرمال البيضاء النقية والمياه الصافية الشفافة.

وقالت المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات بالإنابة إن أعمال تجديد الشاطئ تأتي في إطار رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ورئيسة نادي دبي للسيدات بتقديم خدمات متميزة وفق أعلى وأرقى المعايير وبما يوفر وجهة استثنائية للراحة والسعادة والاسترخاء للمرأة من مختلف الجنسيات ضمن كافة الفئات العمرية.

وأكدت البستكي أن شاطئ النادي الآن في كامل الجاهزية لاستقبال العضوات والزائرات مع التزامه الكامل بكافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الجهات الرسمية المعنية لضمان سلامة الجميع.

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